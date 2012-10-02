Совету депутатов приказано разойтись

Однако, в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривается, что заседание представительного органа должно проходить не реже 1 раза в 3 месяца. И депутаты в Де-Кастри грубо нарушили данную норму законодательства, поставив под угрозу все хозяйство поселения. Без официальных решений совета поселок не смог в 2012 году получить утвержденный бюджет, что поставило под угрозу выполнение большинства обязательств, в числе которых и подготовка к зиме.