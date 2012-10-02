Трудовые станут электронными

В августе вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ заявила, что правительство начало обсуждение введения электронных трудовых книжек. По ее словам, наработки по данному вопросу появятся через полгода. Проект призван «узаконить» удаленную работу, на которой сейчас задействованы многие россияне. По словам вице-премьера, такой работник должен иметь все соответствующие права, у него должен идти трудовой стаж, а закон должен создавать условия для всех современных форм занятости и отвечать на все современные запросы общества. По словам Герция, вопрос перехода от обычных трудовых книжек к электронным обсуждается не первый год.