У пчеловодов Приморья одна проблема – сбыт

Проблема в том, что старые покупатели из Омска и Красноярска не берут мед: в этом году на рынок попала большая партия китайского дешевого вареного меда. В магазинах Красноярска его продают по 180 рублей за литр. Вот Белецкий и потерял часть покупателей. Получается, что он должен при таком раскладе покупать мед у пчеловодов менее, чем за 100 рублей. Но так «кидать» пасечников Белецкий не стал – скупает по 100 рублей. В итоге, он продает мед от 120 рублей и выше.