У пчеловодов Приморья одна проблема – сбыт

Медосбор в Приморском крае в этом году был хороший, несмотря на дожди. Пчеловоды Чугуевки накачали самое малое, по 50 кг с улья, есть даже по 100 кг. Местный предприниматель Василий БЕЛЕЦКИЙ скупает мед оптом у чугуевских пчеловодов – в районе их более 100 человек.
А сбыт уменьшился в этом году. Сбывает мед Белецкий не только в Приморье, но и в Сибири, в Хабаровске, Иркутске, Омске, Сахалине, на Камчатке.
Проблема в том, что старые покупатели из Омска и Красноярска не берут мед: в этом году на рынок попала большая партия китайского дешевого вареного меда. В магазинах Красноярска его продают по 180 рублей за литр. Вот Белецкий и потерял часть покупателей. Получается, что он должен при таком раскладе покупать мед у пчеловодов менее, чем за 100 рублей. Но так «кидать» пасечников Белецкий не стал – скупает по 100 рублей. В итоге, он продает мед от 120 рублей и выше.
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".