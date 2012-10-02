Участок РЖС в Артеме достался ОАО «Росдорснабжение»

В соответствии с аукционной документацией, на данном земельном участке могут быть размещены объекты по производству домокомплектов для малоэтажного строительства, производство клееного бруса, автоклавного газобетона, элементов несъемной опалубки, щепоцементных и теплоэффенктивных блоков, силикатного кирпича, бетона и прочих строительных материалов, инженерного оборудования для жилищного строительства. Объекты для производства строительных материалов должны отвечать требованиям энергетической эффективности и энергосбережения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.