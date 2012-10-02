Участок РЖС в Артеме достался ОАО «Росдорснабжение»

26 сентября 2012 года Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства провел аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 23,44 га, расположенного в Артеме и для размещения объектов по производству строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за 1 кв. м площади Участка составляет 15 (пятнадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 18%. Шаг аукциона – 78 копеек.
В течение периода приема заявок поступило ¬3 заявки на участие в аукционе. В итоге лот был продан по цене 19 (девятнадцать) рублей 59 копеек. Победителем аукциона признано закрытое акционерное общество «Росдорснабжение».
ЗАО «Росдорснабжение» входит в Группу компаний RDS. В число реализованных проектов ГК RDS входят строительство и реконструкция ряда объектов в сегментах жилой и коммерческой недвижимости на территории Приморского края (жилой комплекс «Аркада-Хаус», гостиничный комплекс «Восток», трасса п.Новый- Де-Фриз - Седанка - б.Патрокл и др.).
«Данный земельный участок отличается выгодным географическим положением – имеются выходы к транспортной развязке, а вдоль западной границы участка планируется строительство автодороги Владивосток – Находка, – рассказал коммерческий директор ГК RDS Евгений ЛЮДМИРСКИЙ.
В соответствии с аукционной документацией, на данном земельном участке могут быть размещены объекты по производству домокомплектов для малоэтажного строительства, производство клееного бруса, автоклавного газобетона, элементов несъемной опалубки, щепоцементных и теплоэффенктивных блоков, силикатного кирпича, бетона и прочих строительных материалов, инженерного оборудования для жилищного строительства. Объекты для производства строительных материалов должны отвечать требованиям энергетической эффективности и энергосбережения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Газета "Золотой Рог".