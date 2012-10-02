В Арсеньеве строят новый дом

Напомним, что строительство дома идет в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Арсеньев в этом году впервые стал участником краевой адресной программы. В администрации города разработана и утверждена соответствующая муниципальная программа. Общая сумма финансирования муниципальной программы по переселению из ветхого жилья составит в этом году 53 млн 800 тыс. рублей. Основную часть расходов на реализацию программы берет на себя федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальная часть – порядка 19 млн рублей – это средства местного бюджета. В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год вошли пока три дома – по ул. Вокзальной, 4 и 6, ул. Щербакова, 13А. Жители этих домов получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры.