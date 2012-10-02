В Приморье налоговая инспекция устроила день открытых дверей

Около 1,5 тыс. приморцев посетили налоговые инспекции края в ходе дней открытых дверей на прошлой неделе. Формат мероприятия предусматривал прием налогоплательщиков-физических лиц по вопросам уплаты имущественных налогов физических и знакомству с электронными сервисами.
145 сотрудников приморских инспекций принимали заявки налогоплательщиков и разрешили большую часть вопросов в пользу клиентов налоговой службы в тот же день.
Как известно, единое налоговое уведомление приморцы должны были получить к 15 июня нынешнего года, тогда как срок уплаты имущественных налогов за 2011 год (транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц) наступает не позднее 1 ноября 2012 года. По словам Ирины ТАБАКОВОЙ, начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю, подобный люфт во времени предоставлен Федеральной налоговой службой именно для того, чтобы граждане за 3-4 месяца смогли уточнить все возникшие вопросы, а инспекции со своей стороны смогли бы исправить допущенные в едином уведомлении неточности.
Лидерами среди вопросов, поступивших независимо от места проживания налогоплательщиков и территориального расположения объекта налогообложения, стали транспортный налог, увеличение кадастровой стоимости земли (и соответственное увеличение общей суммы земельного налога), отсутствие единого налогового уведомления.
Как отметила начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока Надежда КОРЗАНОВА, вопрос о получении единых уведомлений, где содержатся сведения об автомобиле и, соответственно, начисленная сумма транспортного налога, который уже снят с учета, оказался наиболее актуальным. В превалирующем количестве случаев эти проблемы были решены на месте. Инспекторы с помощью информационного ресурса получали сведения в on-line режиме из ГИБДД, распечатывали и отдавали на руки новые уведомления плательщикам. «Лишь в 9 случаях мы получили заявление от налогоплательщиков с просьбой разобраться и внести изменения. Оказалось, что наши граждане проявляют и семейную солидарность, очень переживают, если уведомление об уплате имущественных налогов пришло супруге, а главе семейства не поступило. Наши сотрудники тут же выдавали таким посетителям, как говорится, именные единые налоговые уведомления. Более 60 человек получили доступ к «личным кабинетам» на сайте www.nalog.ru.», - рассказывает Надежда Корзанова.
«Разъяснительную работу, касающуюся новой формы единых налоговых уведомлений, наша инспекция начала еще в мае нынешнего года, поэтому поток посетителей в налоговую инспекцию действительно не прекращается и в разгар осенних сельхозработ. На сегодня мы уже готовы качественно и доступно преподнести информацию самым разнообразным группам населения. Территориально обособленные рабочие места (ТОРМ), которые давно организованы в Яковлевке, Анучино, Чугуевке, работали в режиме открытых дверей и помогли уточнить ряд сложностей, которые возникают у налогоплательщиков на местах. Вопросы по транспортному налогу действительно вошли в горячую десятку. Подчас налогоплательщики интересовались, почему налог на автомобиль стал меньше, чем год назад. И удивлялись, что ставка налога падает за счет старения транспортного средства. Увеличившаяся кадастровая стоимость земли за счет изменения муниципального закона также повлияла на сумму земельного налога. Нам приходилось объяснять, что ставки земельного остались на прежнем уровне, тогда так расчет ведется в прямой зависимости от кадастровой оценки земельного участка. В данном плане уточнение вопросов по льготам в отношении земельного налога для пенсионеров (в Арсеньеве - 50%) стало неким выходом из ситуации», - пояснила Галина ТАРАН, начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС №4 по Приморскому краю.
«Значимый плюс дней открытых дверей - возможность получения доступа в «личный кабинет». Большинство из пришедших с вопросами по единым налоговым уведомлениям получили коды доступа на сайт и теперь самостоятельно могут увидеть свою задолженность перед бюджетом, распечатать уведомление и даже заплатить налог с помощью пластиковой карты. Более того, данный сервис оказался настолько востребованным, что поток налогоплательщиков для получения доступа в «личный кабинет» не уменьшается и сейчас. Наши налогоплательщики настолько привыкли, что могут обращаться к нам через сайт с запросами, что на 70% вопросов отвечаем именно в электронном виде», - уточняет Елена ТИЩЕНКО, заместитель начальника отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками МИФНС №7 по Приморскому краю (Лесозаводск, Кировский район).
В межрайонной инспекции №8, объединившей под своим началом не менее отдаленные друг от друга города и поселки Приморья (г. Партизанск, Партизанский, Лазовский районы), также констатируют: транспортный и земельные налоги - основные темы, требующие пояснений. Кстати, прошедшая незадолго до рассылки единых налоговых уведомлений верификация сведений ГИБДД устранила ряд неточностей в информационных базах, хотя вопросы к выставлению транспортного налога на автомобили, которые уже сняты с учета, все же возникали.
Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.