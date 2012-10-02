В Приморье налоговая инспекция устроила день открытых дверей

«Разъяснительную работу, касающуюся новой формы единых налоговых уведомлений, наша инспекция начала еще в мае нынешнего года, поэтому поток посетителей в налоговую инспекцию действительно не прекращается и в разгар осенних сельхозработ. На сегодня мы уже готовы качественно и доступно преподнести информацию самым разнообразным группам населения. Территориально обособленные рабочие места (ТОРМ), которые давно организованы в Яковлевке, Анучино, Чугуевке, работали в режиме открытых дверей и помогли уточнить ряд сложностей, которые возникают у налогоплательщиков на местах. Вопросы по транспортному налогу действительно вошли в горячую десятку. Подчас налогоплательщики интересовались, почему налог на автомобиль стал меньше, чем год назад. И удивлялись, что ставка налога падает за счет старения транспортного средства. Увеличившаяся кадастровая стоимость земли за счет изменения муниципального закона также повлияла на сумму земельного налога. Нам приходилось объяснять, что ставки земельного остались на прежнем уровне, тогда так расчет ведется в прямой зависимости от кадастровой оценки земельного участка. В данном плане уточнение вопросов по льготам в отношении земельного налога для пенсионеров (в Арсеньеве - 50%) стало неким выходом из ситуации», - пояснила Галина ТАРАН, начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС №4 по Приморскому краю.