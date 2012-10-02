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В России начался прием заявок на новое поколение внедорожника Mitsubishi Outlander

2 октября 2012, 21:28
Машина с полным приводом в приличной комплектации Invite обойдется в 1 099 000 руб., а внедорожник с 2,4-литровым мотором (167 л.с.) в версии Instyle стоит 1 309 000 руб.

В России начался прием заявок на новое поколение внедорожника Mitsubishi Outlander. И сразу про самое интересное – базовая версия «Аута» с мотором объемом 2,0 л (145 л.с.), с приводом на одну ось будет стоить 969 000 рублей, что на 20,5 тыс. руб. больше, чем модель предыдущего поколения. Но не спешите делать выводы! Ведь раньше Outlander с 2,0-литровым двигателем мог оснащаться механической коробкой. Теперь же – только вариатор.

Машина с полным приводом в приличной комплектации Invite обойдется в 1 099 000 руб., а внедорожник с 2,4-литровым мотором (167 л.с.) в версии Instyle стоит 1 309 000 руб. Самые же дорогие «Ауты» в оснащении Ultimate оцениваются в 1 419 000 руб. Это на 40 тыс. руб. дороже самого богатого Outlander старой модификации, но при этом оснащение нового автомобиля стало заметно богаче: прибавился двухзонный климат-контроль, подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, подушка безопасности для защиты коленей, дверь багажника с электроприводом, круиз-контроль. Цены на новый Outlander получились весьма адекватными. Например, обновленная Chevrolet Captiva с полным приводом и «автоматом» стоит нынче 1 080 000 руб. (то есть на 19 тыс. руб. дороже «Аута» с аналогичным набором). А за Nissan X-Trail c 2,0-литровым мотором и вариатором просят 1 207 000 руб. Mazda CX-5, которая немного мельче Outlander, в версии с 2,0-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом обойдется минимум в 1 245 000 руб.

"Золотой Рог".

#Новости#Дороги Владивостока#Дальний Восток#Общество
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