Вертолетоносец "Мистраль" получил имя "Владивосток"

Напомним, что коннтракт между Россией и Францией на строительство во Франции двух десантно-вертолетных кораблей-доков для нужд министерства обороны РФ был подписан 17 июня 2011 года. По неофициальным данным, стоимость одного корабля составляет порядка 600 млн евро.