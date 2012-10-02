Владивосток – «лимузинная» столица Дальнего Востока

Из всех крупных городов Дальнего Востока именно жители Владивостока имеют наиболее широкий выбор лимузинов на прокат. При этом цена проката «удлиненных» авто 2009-2011 года выпуска во Владивостоке примерно равна стоимости заказа лимузинов 2004-2006 года выпуска в других городах региона. К такому выводу после анализа рынка пришли специалисты компании LimoClub.
Также специалисты компании рассказали, что во всех крупных городах Дальнего Востока, кроме Владивостока, в автопарках компаний чаще всего встречается лимузин Lincoln Town Car, на втором месте Hummer. В административном центре Приморского края выбор лимузинов оказался самым широким, также здесь отсутствует перегиб в сторону какой-нибудь одной модели. Например, у компаний можно встретить как «свежие» лимузины Mercedes, Infinity, Chrysler и других известных брендов, так и ретро-лимузины Chevrolet, Ford, Lincoln.
«Отличительная особенность Владивостока - и в ассортименте лимузинов, и в том, что здесь компании ориентируются не только на обслуживание свадебных торжеств, дней рождений, но и на деловые поездки. И именно в этом направлении мы видим хорошую перспективу, так как считаем, что после сентября 2012 года деловая активность в городе будет только наращиваться», – рассказал Дмитрий ГРАНКИН, генеральный директор компании LimoClub.
Следом за Владивостоком по ассортименту лимузинов идет Хабаровск. Однако у местных компаний, которые имеют большой автопарк, многие лимузины - 2003-2006 года выпуска. С другой стороны, жители Хабаровска могут прокатиться на русских ретро-машинах, таких как ГАЗ 21 «Волга», ЗИС, Победа, ГАЗ-13 «Чайка».
Газета "Золотой Рог".