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Владивосток – «лимузинная» столица Дальнего Востока

2 октября 2012, 22:34
Из всех крупных городов Дальнего Востока именно жители Владивостока имеют наиболее широкий выбор лимузинов на прокат.

Из всех крупных городов Дальнего Востока именно жители Владивостока имеют наиболее широкий выбор лимузинов на прокат. При этом цена проката «удлиненных» авто 2009-2011 года выпуска во Владивостоке примерно равна стоимости заказа лимузинов 2004-2006 года выпуска в других городах региона. К такому выводу после анализа рынка пришли специалисты компании LimoClub.

Также специалисты компании рассказали, что во всех крупных городах Дальнего Востока, кроме Владивостока, в автопарках компаний чаще всего встречается лимузин Lincoln Town Car, на втором месте Hummer. В административном центре Приморского края выбор лимузинов оказался самым широким, также здесь отсутствует перегиб в сторону какой-нибудь одной модели. Например, у компаний можно встретить как «свежие» лимузины Mercedes, Infinity, Chrysler и других известных брендов, так и ретро-лимузины Chevrolet, Ford, Lincoln.

«Отличительная особенность Владивостока - и в ассортименте лимузинов, и в том, что здесь компании ориентируются не только на обслуживание свадебных торжеств, дней рождений, но и на деловые поездки. И именно в этом направлении мы видим хорошую перспективу, так как считаем, что после сентября 2012 года деловая активность в городе будет только наращиваться», – рассказал Дмитрий ГРАНКИН, генеральный директор компании LimoClub.

Следом за Владивостоком по ассортименту лимузинов идет Хабаровск. Однако у местных компаний, которые имеют большой автопарк, многие лимузины - 2003-2006 года выпуска. С другой стороны, жители Хабаровска могут прокатиться на русских ретро-машинах, таких как ГАЗ 21 «Волга», ЗИС, Победа, ГАЗ-13 «Чайка».

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
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