Владивосток – «лимузинная» столица Дальнего Востока

«Отличительная особенность Владивостока - и в ассортименте лимузинов, и в том, что здесь компании ориентируются не только на обслуживание свадебных торжеств, дней рождений, но и на деловые поездки. И именно в этом направлении мы видим хорошую перспективу, так как считаем, что после сентября 2012 года деловая активность в городе будет только наращиваться», – рассказал Дмитрий ГРАНКИН, генеральный директор компании LimoClub.