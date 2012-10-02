Во Владивостоке пройдет еще один саммит АТЭС

В рамках форума планируется обсудить ряд вопросов, связанных с угрозами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особое внимание будет уделено рассмотрению инициативы Российской Федерации о создании единой системы центров управления в кризисных ситуациях в рамках АТЭС, которая позволит координировать деятельность всех соответствующих служб. Также планируется создание международной экспертной группы, которая в короткие сроки определит опорные центры управления в кризисных ситуациях, чтобы с 1 января 2013 года эта система начала работать, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.