Во Владивостоке пройдет еще один саммит АТЭС

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ZRPRESS. С 9 по 11 октября в рамках председательства Российской Федерации в форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) во Владивостоке состоится VI форум старших должностных лиц чрезвычайных служб АТЭС.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю, высокая подверженность Азиатско-Тихоокеанского региона стихийным бедствиям (здесь происходит более 70 процентов мировых стихийных бедствий) обусловливает то внимание, которое уделяется экономиками АТЭС вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям. Готовность к чрезвычайным ситуациям является одним из ключевых элементов принятой в АТЭС концепции безопасности человека.
В рамках форума планируется обсудить ряд вопросов, связанных с угрозами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особое внимание будет уделено рассмотрению инициативы Российской Федерации о создании единой системы центров управления в кризисных ситуациях в рамках АТЭС, которая позволит координировать деятельность всех соответствующих служб. Также планируется создание международной экспертной группы, которая в короткие сроки определит опорные центры управления в кризисных ситуациях, чтобы с 1 января 2013 года эта система начала работать, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.