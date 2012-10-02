Во Владивостоке работники Мортранса намерены объявить предзабастовочное состояние

«Мост запустили. Но от него до самого крупного населенного пункта – Подножье – фактически нет дороги. Поэтому жители поселка все равно не могут добраться с материка домой по суше. И даже если проложат хорошую трассу, то ехать придется, во-первых, с пересадками, а во-вторых, дорога будет занимать очень много времени. Только от моста до Подножья уйдет не менее часа. Тогда как на катер из центра Владивостока идет до поселка всего 25 минут», - объясняет пресс-секретарь Мортранса Екатерина ЧЕРНЕНКО.