Во Владивостоке работники Мортранса намерены объявить предзабастовочное состояние

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ZRPRESS. Такое решение они приняли 1 октября на профсоюзном собрании членов Баскомфлота. Моряки потребовали от администрации Владивостока в ближайшее время определиться с будущим прибрежных перевозок, чтобы работники Мортранса не оказались внезапно с 1 января безработными.
В профсоюзном собрании Мортранса, который обеспечивает перевозки на острова Русский, Рейнеке и другие островные территории Владивостока, приняли участие все 250 работников компании. От властей присутствовал лишь депутат Думы Владивостока Исаков, который не смог внести ясность в будущее прибрежных перевозок.
Между тем, администрация Мортранса заключила с работниками временные договоры сроком до 1 января 2013 года. И если мэрия примет решение о закрытии прибрежных перевозок, то люди останутся без работы. Моряки на своем собрании потребовали внести ясность, чтобы они знали к чему им готовиться.
В неофициальных беседах представители администрации Владивостока говорят о том, что дотации Мортрансу в 180 млн рублей в год слишком тяжелы для городского бюджета. И с вводом в строй моста на Русский потребность в морских перевозках резко снизилась. Однако представители компании не согласны.
«Мост запустили. Но от него до самого крупного населенного пункта – Подножье – фактически нет дороги. Поэтому жители поселка все равно не могут добраться с материка домой по суше. И даже если проложат хорошую трассу, то ехать придется, во-первых, с пересадками, а во-вторых, дорога будет занимать очень много времени. Только от моста до Подножья уйдет не менее часа. Тогда как на катер из центра Владивостока идет до поселка всего 25 минут», - объясняет пресс-секретарь Мортранса Екатерина ЧЕРНЕНКО.
Впрочем, моряки предлагают администрации и вариант по уменьшению дотаций. Для выхода на полную самоокупаемость при нынешнем объеме перевозок в 800-900 тыс. пассажиров в год, стоимость билетов на Калининской переправе нужно поднять до 75 рублей за поездку, а на Русский с нынешних 50 до 150 рублей.
Однако мэрия Владивостока не торопится принять предложение моряков. Повышение цен перед выборами депутатов Думы города 14 октября 2012 года и выборов главы администрации осенью 2013 года может снизить популярность действующей власти.
Но в результате работники Мортранса фактически оказались в «подвешенном» состоянии. Они не знают – искать ли им новую работу, поскольку если мэрия не заложит в бюджет 2013 года дотации на прибрежные морские перевозки, то руководство компании не станет продлевать с ними договор и моряки внезапно окажутся на улице зимой, когда искать новое место работы весьма непросто.
Работники Мортранса на своем профсоюзном собрании потребовали от администрации Владивостока в кратчайший срок определиться хотя бы со своими планами в отношении паромной переправы. Как работники транспортной отрасли они не имеют права на забастовку, но могут объявить предзабастовочное состояние, то есть резко сократить объем своей работы, что может резко осложнить жизнь владивостокцам, в первую очередь, жителям островных территорий.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог". После публикации материала на ленте ZRPRESS.Ru, Роман Карманов, вице-мэр Владивостока, курирующий вопросы транспорта, международных отношений, рекламы и СМИ, прокомментировал ситуацию: "Никаких требований и предложений от моряков по повышению стоимости проезда мы не получали. Я уж не говорю о том, что на собрание нас не приглашали. Ну и, наконец, никакого решения об отмене паромов еще нет. Обсуждать разные варианты развития города имеем полное право, но если каждый раз поднимать истерику, работать некогда будет".