Во Владивостоке тренажеры простаивают без дела

На сегодняшний день очень многие успешные люди города стараются заниматься фитнесом. Однако лишь небольшой процент людей занимается физическими нагрузками в домашних условиях. «Практически во время каждого второго проекта заходит разговор о тренажерах. Очень часто люди после ремонта в квартире планируют обновить свою жизнь, к примеру, заняться спортом в домашних условиях. Однако дома очень легко найти причину перенести тренировку на утро или на завтра, поэтому вскоре человек понимает, что физическими нагрузками нужно заниматься в специализированном месте. Вот так тренажер становится лишь частью интерьера», – рассказала Тамара ДЮЖАЯ, генеральный директор архитектурно-строительной компании «Нео-Комфорт».