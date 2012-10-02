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Во Владивостоке тренажеры простаивают без дела

2 октября 2012, 22:50
Мода на фитнес в последние годы привнесла свои элементы и в декорирование домашнего пространства владивостокцев.

Мода на фитнес в последние годы привнесла свои элементы и в декорирование домашнего пространства владивостокцев. Многие горожане, заказывая дизайн интерьера своей квартиры или дома, включают в проект установку тренажеров, но в итоге устройства часто простаивают без дела.

На сегодняшний день очень многие успешные люди города стараются заниматься фитнесом. Однако лишь небольшой процент людей занимается физическими нагрузками в домашних условиях. «Практически во время каждого второго проекта заходит разговор о тренажерах. Очень часто люди после ремонта в квартире планируют обновить свою жизнь, к примеру, заняться спортом в домашних условиях. Однако дома очень легко найти причину перенести тренировку на утро или на завтра, поэтому вскоре человек понимает, что физическими нагрузками нужно заниматься в специализированном месте. Вот так тренажер становится лишь частью интерьера», – рассказала Тамара ДЮЖАЯ, генеральный директор архитектурно-строительной компании «Нео-Комфорт».

Газета "Золотой Рог".

#Новости#Владивосток#Общество
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