Японские судостроители ждут, когда российский флот пойдет на массовое списание

«Спад в промышленном производстве в Японии в 2012 году и желание японских компаний найти новые рынки сбыта и партнеров на российском Дальнем Востоке явились отправной точкой организации этих мероприятий, - подчеркнул Виктор Губанов. - Ведь сегодня назрела необходимость скорейшего обновления флота Дальнего Востока, где средний возраст судов превысил 26 лет. По состоянию на начало сентября 2012 года на учете РС на Дальнем Востоке состоит 1926 судов, из этого количества 291 судно (или 15,1%) были построены в Японии в период с 1956 по 2011 год. Причем самому старому из них уже более 55 лет, и еще 52 судна были построены в период с 1972 по 1982, т.е. их возраст от 30 до 40 лет, что подтверждает высокую надежность и хорошую ремонтопригодность японских судов. Поэтому, многие российские судовладельцы готовы пополнить или обновить свой флот за счет судов японской постройки, но утеряны те хорошие связи с верфями, которые были в 1960-1991 гг., и есть обоснованные опасения, что стоимость постройки будет значительно выше, чем в Китае или Южной Корее. Также отсутствуют приемлемые (разумные) схемы кредитования постройки со стороны российских и японских банков или торговых корпораций. С другой стороны, японские судоверфи утратили опыт строительства судов с ледовым классом на соответствие нашим правилам, а заводы-изготовители механизмов и оборудования не спешат получать свидетельства о типовом одобрении РС и не могут выйти на российский рынок судостроения и судоремонта».