AAR готов выкупить всю 50-процентную долю BP в ТНК-BP за денежные средства

Данное событие прокомментировал старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Владимир Тихоненко: - Хотя перспективы AAR заключить сделку остаются неопределенными, считаю миноритариев ТНК-BP Holding (основной «дочки» ТНК-BP) бенефициарами. Предложение AAR о выкупе доли BP за денежные средства привносит элемент борьбы в переговоры между Роснефтью и BP, вынудив российскую компанию увеличить предложенную цену (привлечь дополнительный долг, погашение которого, возможно, будет осуществлено за счет дивидендов ТНК-BP). Конкуренция с Роснефтью потребует привлекательного предложения и от AAR. В этом случае шансы Роснефти на приобретение доли BP в ТНК-BP несущественно снижаются. Тем не менее для миноритариев ТНК-BP Holding заключение сделки между BP и AAR стало бы наиболее предпочтительным сценарием, поскольку AAR предлагает оплату 100% суммы сделки денежными средствами, в то время как предложение Роснефти, вероятно, будет предполагать оплату как денежными средствами, так и акциями (что потребует меньшего объема новых заимствований для финансирования сделки).