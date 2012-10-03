Фондовый рынок: Европа тормозит

По данным аналитиков ФГ БКС во Владивостоке, целом публикация данных по росту индекса ISM в производственной сфере в США стала приятной неожиданностью для рынка, поскольку ранее опубликованные региональные индексы свидетельствовали о снижении активности. Между тем темпы роста производственного сектора в США все равно являются недостаточными для устойчивого снижения уровня безработицы и восстановления рабочих мест в стране, о чем также заявил глава ФРС во время своего вчерашнего выступления.