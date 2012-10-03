Губернатор не принял концепцию развития туризма с участием приморского бизнеса

- Я понял, что Владимиру Владимировичу не хочется развивать наш мелкий местный туристический бизнес, ему не хочется с ним возиться. Кто-то вложил в его голову цифру - 11 миллионов туристов в год, которых сможет принять Приморский край через несколько лет. Поэтому губернатор намерен пригласить некоего крупного инвестора, который тут – имеется в виду не весь край, хотя стоит задача развития туризма во всем Приморье, а какая-то одна точка на южном побережье - быстро построит условный Сингапур и обеспечит нам 11 млн туристов в год со всеми вытекающими отсюда благами для краевого бюджета, занятости населения и прочего. А приморская туриндустрия потом будет как-то пристраиваться к этому крупному турпроекту, - говорит он.