Кафе китайской кухни в центре Владивостока оштрафовано на 100 тысяч рублей

Как следует из материалов дела, в мае 2012 года сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю была проведена плановая выездная проверка деятельности ООО «Ресничный лес». В ходе мероприятия были выявлены многочисленные нарушения обществом санитарно-эпидемиологических норм, среди которых: не организован лабораторный контроль воды и готовых блюд, не осуществляется входной контроль поступающего сырья и пищевых продуктов, не соблюдаются условия обработки сырых овощей и зелени, не проводится дезинфекция столовой посуды в конце рабочего дня и др. Материалы возбужденного административного дела были направлены Управлением в Арбитражный суд Приморского края для привлечения кафе к ответственности.