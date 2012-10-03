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Налоговики поставили приморским медикам неблагоприятный диагноз

3 октября 2012, 19:43
50 тысяч арсеньевских жителей могут остаться без помощи врачей. Лечить их не на что.
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Налоги

50 тысяч арсеньевских жителей могут остаться без помощи врачей. Лечить их не на что. Главврач Арсеньевской городской больницы 25 сентября в ходе депутатских слушаний попросила помощи у депутатов приморского парламента.

Как пояснила руководитель главного городского лечебного учреждения, у больницы перед теплоснабжающей организацией долг в 16 миллионов рублей. Долг накоплен еще в 2011 году, когда больница была на балансе администрации Арсеньевского городского округа. В 2012 году больница стала краевой, и деньги за коммунальные услуги идут из краевого бюджета. Однако администрация Арсеньевского городского округа свой долг погашать не спешит. В результате теплоснабжающая организация обратилась в суд, выиграла его, и теперь, если больница не погасит задолженность, уже 1 октября будут арестованы ее счета и прекращена финансовая деятельность. Главврач больницы попросила депутатов помочь с ликвидацией долга. Напомним, что совокупный долг администрации Арсеньева составляет 120 миллионов рублей, из них 49 миллионов – деньги, которые необходимо заплатить по решению суда, иначе будут арестованы счета различных организаций, обслуживающих город, в котором проживает более 50 тысяч человек.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".

#Новости#Налоги#Приморье#Общество
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