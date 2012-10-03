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Операция «Мак-2012»: наркотики в Приморье изымаются сотнями килограммов

3 октября 2012, 14:41
В общей сложности наркодельцы заготовили 185 килограммов марихуаны.

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. Управление ФСКН России по Приморскому краю продолжает изъятия наркотических средств каннабисной группы в рамках операции «Мак-2012».

Особо крупная партия марихуаны была обнаружена и изъята силами Лесозаводского межрайонного отдела приморского управления наркоконтроля в районе села Родниковое Кировского района. Готовая марихуана была складирована в лесном массиве на тенте. Часть конопли еще сушилась, развешанная по деревьям. В общей сложности наркодельцы заготовили 185 килограммов марихуаны. Задержаны лица, причастные к данному преступлению: житель Партизанска и п. Горные ключи, Кировского района. Возбуждено уголовное дело.

Еще больший объем - 197 килограммов наркотического средства «марихуана» - изъят сотрудниками наркоконтроля в Спасском районе на участке местности между селами Чкаловское и Зеленодольское. В данном случае также установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Ведется следствие.

Операция «Мак – 2012» продолжится до конца октября, сообщает Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.

#Новости#Приморье#Происшествия
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