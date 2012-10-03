Операция «Мак-2012»: наркотики в Приморье изымаются сотнями килограммов

Особо крупная партия марихуаны была обнаружена и изъята силами Лесозаводского межрайонного отдела приморского управления наркоконтроля в районе села Родниковое Кировского района. Готовая марихуана была складирована в лесном массиве на тенте. Часть конопли еще сушилась, развешанная по деревьям. В общей сложности наркодельцы заготовили 185 килограммов марихуаны. Задержаны лица, причастные к данному преступлению: житель Партизанска и п. Горные ключи, Кировского района. Возбуждено уголовное дело.