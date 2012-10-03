Приморский бизнес «ждал от саммита многого. Надеялся: уберут барьеры…»

Провокационный вопрос «А вы бы хотели жить рядом с рабочими с конвейера?» буквально взорвал зал. Еще недавно финансовый консультант из Калифорнии, а сегодня преподаватель Максим КРИВЕЛЕВИЧ всколыхнул бизнесменов, рассказав, как сегодня во Владивостоке можно делать деньги на электронных площадках, как власти могут найти инвестора, выпустив облигации, а порты - зарабатывать на логистике $46 с тонны, на контейнерах - $30, а не $16 с тонны угля, который сегодня завалил приморские порты и железнодорожные пути. Проректор ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН за круглым столом по инновационному потенциалу округа подтвердил: есть возможности для нового бизнеса и технопарк для морских биотехнологий – не утопия. Кстати, один из молодых спикеров, генеральный директор ООО «ЭкоСтар Техноложи» Сергей ЛАЗАРЕВ на примере своего бизнеса показал, что и глубокая переработка отходов может быть рентабельной. Зал не верил: мусор, т.е. твердые бытовые отходы, - забота власти, и вам не платят? Платить должен тот, кто производит мусор, был ответ.