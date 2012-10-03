Приморский бизнес «ждал от саммита многого. Надеялся: уберут барьеры…»

Региональный бизнес провел свой международный конгресс в приморской столице.
Бизнес-клуб «Диалоги», участниками которого являются владельцы и руководители компаний и предприятий Дальневосточного федерального округа, провел I Международный конгресс с актуальной повесткой «Стратегия развития бизнеса. Возможности для инвестиций». Организатором выступило PR-агентство «Бабич и партнеры» при поддержке Дальневосточного федерального университета.
Открывая первый в практике бизнес-клуба международный конгресс, его председатель Инесса БАБИЧ подчеркнула, что это мероприятие инициировало само бизнес-сообщество региона. Не случайно финансировали мероприятие тоже сами бизнесмены – Банк «Солид», пароходство NESCO, «Транзит-ДВ», «Амур Машинери» и т.д.
Статус участников был, конечно, ниже саммитовского. Не президент страны, а первый вице-губернатор Приморского края. Не Собянин, но мэр Владивостока о городе для комфортной жизни говорил не хуже. Прибыли и дальневосточные координаторы «ОПОРЫ России» из Российского союза промышленников и предпринимателей. Да и иностранцы, что повысили статус конгресса, оказались по делу – генконсул Японии во Владивостоке подтвердил, на фактах, намерения увеличить присутствие бизнеса, капитала и даже туристов из своей страны. А тот самый инвестор, которого на саммите так заманивали на дальневосточную российскую окраину, в зале сидел и высказался куда оптимистичнее своих российских коллег. Мол, верю и бизнес буду развивать.
Международный саммит АТЭС прошел. Лидеры стран АТР и крупные корпорации, отечественные и мировые, свои проблемы обсудили и даже о чем-то договорились – крупным инвестициям и новым производствам обещаны преференции и всяческая поддержка (вплоть до «крыши»). А что «в остатке» для регионального бизнеса? Какая жизнь после саммита ждет их на дальневосточной территории? Есть ли место для инвестиций и развития бизнеса у него? Региональные предприниматели – большинство в зале было из среднего бизнеса - почувствовали необходимость обменяться мнениями. Вот в названии конгресса и прозвучало: «Стратегии развития бизнеса. Возможности для инвестиций». Бизнес-клуб, как всегда (и за это ему отдельное спасибо), обеспечил площадку для откровенного диалога с властью.
…В кулуарах конгресса я прямо в лоб спросила знакомого предпринимателя, чей бизнес из Владивостока давно вышел за пределы Приморья и успешно шагает по Сибири, Уралу и до Подмосковья добрался: «Основные обороты вашего бизнеса уже далеко. А штаб-квартиру оставите во Владивостоке?» - «Сам мучаюсь этим вопросом, - признался он. – Ждал от саммита многого. Надеялся: уберут барьеры для развития, инвестиционный климат улучшится». И привел сравнения: в Новосибирске за год открыл три сервисных супермаркета, в Тюмени – три, а во Владивостоке так и не смогли найти землю для строительства хотя бы одного.
Член президиума «ОПОРА России» Виктор ГУМЕНЮК знает о проблеме не понаслышке: арендная плата за участок во Владивостоке ставит крест на рентабельности и его бизнесе здесь. Похоже, земельный вопрос для приморских предпринимателей стал главным барьером в развитии. И не только бизнеса.
Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ своей видеопрезентацией вновь заставил мечтать и верить: инвестиционные возможности Дальневосточного федерального округа на примере приморской столицы уникальны. Мегаполис растет, новые производства и проекты, два технопарка и пять новых микрорайонов – от Снеговой пади до Уссурийского (на берегу залива), инвестиции даже в культуру идут… В общем, будет вам город гармоничного развития людей.
Похоже, лекцию генерального директора IBC Corporate Nhfvel Анатолия КАРЮМОВА из Москвы «Брендинг территорий или ультрасовременное управление умами инвесторов» Игорь Сергеевич слышал и ранее. В городском раскладе для инвестора вроде бы все есть. Даже обещают возвести, наконец, выставочный комплекс на месте причала на острове Русский, что был построен для грузов саммита. И будем проводить международные выставки, наконец, не в спортивном зале ВГУЭСа. …Если удастся договориться с военными по земельному участку. Только вот поддерживать статус международного центра экономического сотрудничества в АТР нужно уже сейчас и 9-10 мероприятий высокого уровня проводить ежегодно. Но, по словам Карюмова, до 2017 года все лакомые события международных тусовок оттянул на себя Санкт-Петербург, выставку ЭКСПО – Екатеринбург…
Надо сказать, что организаторы конгресса настроили спикеров на позитивный поиск реальных путей развития. Даже когда за тремя круглыми столами обсуждали основные проблемы территории (инвестиционный климат, инновационный вектор, доступное жилье, культурная среда). И жаль, что мэр Владивостока уже не слышал из уст гендиректора «ДомоЦентра» Антона ТИТОВА, как квадрат экологичного комфортного жилья с 16 тыс. руб. в комплекте деревянного дома вырастает до 70 тыс. руб., чтоб привязать дом к земельному участку. Третье место по России по стоимости жилья возлагать только на бизнес не стоит. От скороспелых оценок «жадность», «спекулятивные цены на недвижимость», а на конгрессе звучали и такие, критикам пришлось отказаться.
По словам первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, для реализации всех заявленных в Приморье проектов до 2030 года необходим еще миллион жителей. А при отсутствии в стратегии застройки того же Владивостока места под доходные дома для коммерческой аренды (да и социальной) надеяться на приток специалистов не приходится, считает президент Дальневосточной гильдии риелторов, представитель Всемирной федерации недвижимости Владимир КАПЛИНСКИЙ. Дороговизна жилья стала тормозом развития территории. Предприниматели признались, что уже сегодня им приходится втридорога везти менеджеров из столицы, снимать им квартиры, чтобы развивать дальше бизнес. И эта проблема обострится, когда начнется реализация крупных проектов российских корпораций «Роснефть» и «Газпром». А кто будет работать на конвейере сборочных производств «Тойоты» и «Мазды»?
И тут выводы конгресса оказались весьма жесткими. Настоящая дискуссия разгорелась вокруг проекта резолюции, точнее, ее посыла: «Дальнему Востоку, и особенно Приморскому краю, навязывается промышленная модель развития, основанная на создании крупного сборочного производства. В то же время экономико-географические условия способствуют выбору альтернативного пути развития края – создание транспортно-логистического, туристического и финансового центра». Уж очень убедительны были спикеры из Дальневосточного федерального университета.
Провокационный вопрос «А вы бы хотели жить рядом с рабочими с конвейера?» буквально взорвал зал. Еще недавно финансовый консультант из Калифорнии, а сегодня преподаватель Максим КРИВЕЛЕВИЧ всколыхнул бизнесменов, рассказав, как сегодня во Владивостоке можно делать деньги на электронных площадках, как власти могут найти инвестора, выпустив облигации, а порты - зарабатывать на логистике $46 с тонны, на контейнерах - $30, а не $16 с тонны угля, который сегодня завалил приморские порты и железнодорожные пути. Проректор ДВФУ Анвир ФАТКУЛИН за круглым столом по инновационному потенциалу округа подтвердил: есть возможности для нового бизнеса и технопарк для морских биотехнологий – не утопия. Кстати, один из молодых спикеров, генеральный директор ООО «ЭкоСтар Техноложи» Сергей ЛАЗАРЕВ на примере своего бизнеса показал, что и глубокая переработка отходов может быть рентабельной. Зал не верил: мусор, т.е. твердые бытовые отходы, - забота власти, и вам не платят? Платить должен тот, кто производит мусор, был ответ.
Нет, бизнесмены не переводили стрелки на власть. Они ищут возможности самоорганизации бизнес-сообщества для эффективного развития экономики региона. Только и от властей они ждут взаимодействия в пересмотре бизнес-моделей экономики в сторону создания постиндустриального общества. Делая ставку только на крупные проекты и крупные корпорации, деловой климат на Дальнем Востоке в рейтингах не повысишь, а предпринимательский потенциал территории есть риск потерять. Исторический экскурс подъема и падения экономики региона, подготовленный генеральным директором группы компаний «Востокшинторг» Дмитрием ЦАРЕВЫМ, поставил точку: экономические рычаги - в руках власти. Кстати, ставить эти вопросы не безнадежно. Координатор РСПП Сергей СМОЛЕНЦЕВ примером показал: власть можно заставить услышать.
Резолюцию решено доработать, внеся в нее экономические условия. Если преференции, то всем новым производствам, независимо от «роста». Если ставить на приток людей, то дальневосточное бремя бизнеса надо делить с государством – чтоб и зарплаты были выше, и крыша над головой дешевле. Местный бизнес опасается вновь остаться на обочине глобальных планов, как уже случилось на великих стройках саммита.
Елена БАРКОВА, газета "Золотой Рог".