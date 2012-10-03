Приморский край накрыла предвыборная благодать

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ZRPRESS. УМВД России по Приморскому краю обнародовало информацию о правонарушениях в ходе предвыборных кампаний (их в Приморье сейчас несколько) накануне единого дня голосования – 14 октября. По всему выходит, что нарушений немного, более того, регистрируется значительное их снижение по сравнению с кампаниями накануне выборов в Госдуму и президента.
Всего зарегистрировано 13 заявлений о нарушении административного законодательства, из них 8 во Владивостоке. Все связаны, в основном, с несоответствуюшими требованиям закона изготовлением и распространением печатных материалов. Пятерых расклейщиков продукции суд привлек к ответственности – штрафу.
Что сказать в качестве комментария? Без иронии, хорошая новость. Но, как и каждый факт, она свидетельствует не только о возросшей законопослушности кандидатов в различные органы власти, но и о поставленной некоторыми силами цели - о выборах должно знать как можно меньше избирателей; предвыборные компании должны быть как можно более тихими; о качестве кандидатов избирателям знать стоит как можно меньше. Если потом избранные на таком фоне органы власти будут апеллировать к избирателям и не находить поддержки, пусть вспомнят так милые сердцу тихие, чтобы не сказать кулуарные свои предвыборные кампании.
Ольга Журман, газета "Золотой Рог".