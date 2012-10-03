Проект бюджета Испании может изменить ситуацию на глобальных рынках

По мнению Романа Эйдиса, изменить ситуацию на глобальных рынках сможет публикация проекта бюджета Испании на 2013 г., причем главный вопрос состоит в том, как именно Испания собирается привести дефицит бюджета в следующем году к уровню в 4.5%. Также внимание инвесторов привлечет к себе публикация большого блока макроэкономической статистики в США, из которой стоит выделить публикацию данных по изменению объема заказов на товары длительного пользования, которые могут показать существенное снижение из-за сильного падения заказов в компании Boeing, и данные по числу первичных обращении за пособием по безработице.