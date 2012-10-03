Проект бюджета Испании может изменить ситуацию на глобальных рынках

Доходности по испанским суверенным 10-летним облигациям снова поднялись выше 6%, показав рост по итогам вчерашней сессии. Аналитики ФГ БКС во Владивостоке считают, что основными причинами снижения привлекательности рисковых активов, и испанского долга в частности, в последние дни стали многочисленные публикации о возможном слабом воздействии недавно запущенных стимулирующих программ ЕЦБ и ФРС на темпы роста мировой экономики.
По мнению преподавателя курсов «Основы биржевого дела» во Владивостокском филиале ФГ БКС Романа Эйдиса, усилить негативные настроения в среду смогло опубликованное еще во вторник совместное заявление министров финансов Германии, Нидерландов и Финляндии, в котором они высказались за ограниченное участие фонда ESM в спасении каких-либо банков, и заявили о сомнениях в том, что какие-либо еще страны Евросоюза понесут издержки по спасению испанской банковской системы, чем в очередной раз подчеркнули наличие сильных противоречий и недовольств внутри самой еврозоны.
«Проходящие на данном фоне массовые волнения и митинги в Греции и Испании лишь дополнительно усилили бегство инвесторов в защитные активы, в результате чего доходности UST 10 и Bund 10 смогли снизиться на 6 бп и 13 бп до 1.61% и 1.46% соответственно», - считает эксперт.
По мнению Романа Эйдиса, изменить ситуацию на глобальных рынках сможет публикация проекта бюджета Испании на 2013 г., причем главный вопрос состоит в том, как именно Испания собирается привести дефицит бюджета в следующем году к уровню в 4.5%. Также внимание инвесторов привлечет к себе публикация большого блока макроэкономической статистики в США, из которой стоит выделить публикацию данных по изменению объема заказов на товары длительного пользования, которые могут показать существенное снижение из-за сильного падения заказов в компании Boeing, и данные по числу первичных обращении за пособием по безработице.