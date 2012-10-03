Пустим газ в АТР

- В Северной Америке цены на газ, в результате новых методов добычи сланцевого газа, находятся на очень низком уровне, ниже $3 за миллион британских термических единиц (BTU), - говорит директор по исследованиям HIS CERA Виталий ЕРМАКОВ. - В Европе – они на уровне $10-12 за миллион BTU. В Азии уровень цен поднимался до 15 BTU, в последнее время - 12-13 BTU. Очевидно, в будущем эти дифференциалы не исчезнут, но будут сужаться. АТР является нетто-импортером этих ресурсов и вынужден платить эту высокую цену. Несомненно, будущее поле сражения - между теми, кто будет производить дешевле, и теми, кто еще дешевле. В эволюции российской газовой отрасли наблюдалась интересная картина – «Газпром» и газовая отрасль на протяжении последних 30 лет жили в ситуации огромного предложения газа по совершенно низкой цене, себестоимость синоманского газа была исключительно низкой. Но эта ситуация быстро меняется, доля «старого» синоманского газа сокращается, а нового – ямальского, более дорогого, нарастает. Это один из основных вызовов для России в будущем. Мы не сможем понижать цену и будем вынуждены соревноваться с маржинальными поставщиками. В этом - большая опасность. России необходимо ориентироваться на цены в районе $8-9 за BTU, это достаточно безопасный уровень, чтобы оставаться конкурентоспособной.