Рублевые облигации в плюсе

В четверг, 27 сентября, торги на внутреннем рынке госбумаг проходили на более высоких ценовых уровнях, а доходности наиболее торгуемых ОФЗ на среднем и длинном участках кривой снизились на 3-4 бп по итогам сессии. Так, наиболее заметно подрос в цене 15-летний ОФЗ 26207 (+33 бп за день), отыграв снижение котировок днем ранее. На 15-17 бп прибавили ОФЗ 26205 и ОФЗ 26206, а новый 10-летний ОФЗ 26209 вырос на 20 бп. Также заметные торговые обороты проходили в выпусках с дюрацией два-четыре года, при этом неплохой прирост на 10-13 бп показали ОФЗ 26203 и ОФЗ 25079.