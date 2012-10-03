Смерть на работе хотят сделать обыденностью

Напомним, что правительство РФ одобрило пенсионную Стратегию от Минтруда, предполагающую сокращение накопительной части до 2%. Новая пенсионная формула поднимет нормативный стаж до 40 лет, что в долгосрочной перспективе аналогично росту пенсионного возраста. То есть, женщина закончившая вуз в 22 года и, представим такое, с первых дней после получения диплома имеющая работу, должна будет трудится до этого самого «нормативного стажа» до 62 лет. Но если она родит, допустим, двоих детей, чего от нее так хочет государство, то к этому сроку автоматически добавляется шесть лет (по три года сидения с каждым из детей). Итого 68 лет. Как говорится, почувствуй себя китайским крестьянином.