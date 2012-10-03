Центробанк отпустил рубль в свободное плавание

Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил в четверг, что с 2015 г. ЦБ перейдет к режиму инфляционного таргетирования и полностью отменит валютный коридор и перейдет к свободному плаванию рубля. Данные тезисы были заложены в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2013-2015 гг., который ЦБ утвердил в среду. Аналитики ФГ БКС во Владивостоке позитивно относятся к инициативам регулятора, которые помогут снизить волатильность ставок денежного рынка.
«В целом заявления Улюкаева не стали неожиданностью для инвесторов, хотя ранее точные даты окончательного перехода к режиму свободного плавания рубля не были известны. Мы позитивно относимся к инициативам ЦБ по переходу к политике инфляционного таргетирования, которая поможет значительно снизить волатильность ставок денежного рынка и позволит российской экономике более эффективно приспосабливаться к любым внешним шокам за счет гибкого изменения курса российской валюты», - считает преподаватель учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.
Он добавил, что темпы роста денежной массы M2 продолжают замедляться, в результате монетарные факторы не будут способствовать ускорению инфляции в 2013 года.