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Центробанк отпустил рубль в свободное плавание

3 октября 2012, 15:47
Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил в четверг, что с 2015 г. ЦБ перейдет к режиму инфляционного таргетирования и полностью отменит валютный коридор и перейдет к свободному плаванию рубля.

Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил в четверг, что с 2015 г. ЦБ перейдет к режиму инфляционного таргетирования и полностью отменит валютный коридор и перейдет к свободному плаванию рубля. Данные тезисы были заложены в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2013-2015 гг., который ЦБ утвердил в среду. Аналитики ФГ БКС во Владивостоке позитивно относятся к инициативам регулятора, которые помогут снизить волатильность ставок денежного рынка.

«В целом заявления Улюкаева не стали неожиданностью для инвесторов, хотя ранее точные даты окончательного перехода к режиму свободного плавания рубля не были известны. Мы позитивно относимся к инициативам ЦБ по переходу к политике инфляционного таргетирования, которая поможет значительно снизить волатильность ставок денежного рынка и позволит российской экономике более эффективно приспосабливаться к любым внешним шокам за счет гибкого изменения курса российской валюты», - считает преподаватель учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Роман Эйдис.

Он добавил, что темпы роста денежной массы M2 продолжают замедляться, в результате монетарные факторы не будут способствовать ускорению инфляции в 2013 года.

#Новости#Владивосток#Общество
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