Центробанк отпустил рубль в свободное плавание

Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявил в четверг, что с 2015 г. ЦБ перейдет к режиму инфляционного таргетирования и полностью отменит валютный коридор и перейдет к свободному плаванию рубля. Данные тезисы были заложены в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2013-2015 гг., который ЦБ утвердил в среду. Аналитики ФГ БКС во Владивостоке позитивно относятся к инициативам регулятора, которые помогут снизить волатильность ставок денежного рынка.