В Приморье ликвидировано 10 наркопритонов

Довольно часто в последнее время за организацию и содержание притонов задерживаются женщины, как например, это было на ул. Херсонской и на ул. Бабушкина в г. Артеме. В большинстве случаев лица, предоставлявшие свое жилье для приготовления и потребления наркотиков, в момент задержания и сами были в состоянии наркотического опьянения. Помимо того, что им придется отвечать за содержание наркопритонов в рамках Уголовного кодекса РФ, они дополнительно привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).