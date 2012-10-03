В Приморье «Мечел» расселит трепанг по-научному

После перевозки и расселения будет составлен еще один акт о расселении. При этом Росрыболовство, понимая величину объемов работ по расселению, само приняло решение о возможности выращивания и выпуска молоди в течение двух лет. Другими словами, допускается недостаточное количество штук трепанга, расселенное за один раз. В этом случае за исполнителем остается зафиксированный долг на следующий календарный год. Деньги будут выплачены только за фактически расселенное количество молоди. Но исходя из нашего опыта работы, такой вариант не предвидится.