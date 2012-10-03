Здравоохранение в Приморье реанимировали, но еще не вывели из комы

В течение двух лет будет полностью обновлен парк скорой помощи, увеличится количество машин на малонаселенных территориях (на весь край будет закуплено 250 автомобилей, сейчас расчетное количество - 230). В следующем году начнется обновление фельдшерско-акушерских пунктов (170 из 365 ныне существующих требуют замены). Несмотря на все существующие сложности, ни одна больница в крае не будет закрыта, заверил Владимир Кузнецов, даже на отдаленных северных территориях. Госпиталь ветеранов войн также будет сохранен и передан в систему ОМС. Строительство перинатального центра и медцентра ДВФУ на острове Русский будет завершено. В ближайшей перспективе запланировано возведение нового противотуберкулезного диспансера. Наконец, есть намерение создать портал медицинских учреждений Приморского края с удобной навигацией, где каждый пациент мог бы получить исчерпывающую информацию по всем трем уровням медицинской помощи (первичная, специализированная, высокотехнологичная), узнать о том, какие возможности диагностики, лечения и реабилитации имеются для него здесь и сейчас.