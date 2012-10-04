Депутаты Приморья прошлись по бизнесу

Законопроект устанавливает размер потенциального дохода, который могут получать индивидуальные предприниматели за год по каждому из видов деятельности. По одним из них данный размер зависит от количества транспортных средств, по другим – от численности работников. При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, но не более 15 человек за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности.