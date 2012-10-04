Депутаты Приморья прошлись по бизнесу

На заседании Законодательного Собрания Приморья акцент был сделан на изменении условий работы малого предпринимательства.
На сентябрьской сессии Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) депутаты рассмотрели более 40 вопросов, значительная часть которых тем или иным образом касалась совершенствования краевого законодательства, регламентирующего работу предпринимателей. Однако в начале сессии депутатам пришлось выслушать критику в адрес руководства края, которая прозвучала из уст министра по развитию Дальнего Востока Виктора ИШАЕВА на состоявшейся накануне во Владивостоке коллегии министерства. Претензии министра и полпреда в ДФО Ишаева депутатам изложил спикер ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ.
По словам председателя, министр был недоволен ситуацией с переселением ветеранов из аварийного и ветхого жилья и увеличивающимися очередями в детские сады. Народным избранникам в ответ было что сказать, но в условиях заочного спора это бессмысленно, и они предпочли принять мнение министра к сведению.
Еще одно организационное действо перед рассмотрением повестки дня провели депутаты. Они приняли в свой состав нового депутата - Валентина ДУБИНИНА, заменившего в ЗС ПК Татьяну ЗАБОЛОТНУЮ в связи с назначением ее на должность члена Совета Федерации.
Налогообложение на выбор
Проект закона «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» принят Законодательным Собранием в первом чтении. Таким образом, с 2013 года под действие новой системы попадет 47 видов предпринимательской деятельности. Например, розничная торговля с некоторыми ограничениями, предприятия общественного питания, автотранспортные услуги, парикмахерские и др.
Законопроект устанавливает размер потенциального дохода, который могут получать индивидуальные предприниматели за год по каждому из видов деятельности. По одним из них данный размер зависит от количества транспортных средств, по другим – от численности работников. При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, но не более 15 человек за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности.
- Предпринимателям предоставляется право выбора: можно перейти на патентную систему, воспользоваться упрощенной системой налогообложения, общим режимом или единым налогом на вмененный доход, - объясняет положение закона председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – Плюс патентной системы в том, что сумма, которую уплачивает предприниматель, не зависит от его фактических доходов, налоговая декларация в налоговые органы не представляется, а также значительно упрощается порядок ведения учета.
Шашечки обязательны, полосы – на выбор
ЗС ПК приняло краевой закон о такси. Перед началом заседания Виктор Горчаков назвал закон очень серьезным, «поскольку у нас в Приморье восемь крупных таксомоторных компаний нуждаются в принятии этого закона. Нам очень важно защитить тех, кто работает законно в этой сфере бизнеса».
Отныне машины такси в Приморье будут отличаться раскраской кузова: по борту машины должна идти желтая или черная полоса с шашечками. Это предложение принято для того, чтобы не вынуждать владельцев такси перекрашивать машины полностью. А 20-сантиметровой черной или желтой полосы на автомобиле будет достаточно, чтобы граждане поняли ее предназначение. Кстати, 1-я статья закона, которая регламентирует цветовую гамму кузова такси, вступит в силу 1 января 2013 года.
Понятно, что закон оговаривает условия работы всего таксомоторного бизнеса. На краевом уровне будет осуществляться государственный контроль за качеством оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
В законе, по словам депутата Артема САМСОНОВА, нет никаких местных оригинальностей, он приведен в соответствие с федеральным.
- Две трети таксомоторных компаний краевого центра ведут свой бизнес нелегально, - говорит председатель некоммерческого партнерства «Таксомоторный Альянс Приморья» Андрей БРАЛЕЕВ, консультировавший депутатов при разработке закона. – В условиях жесткой конкуренции многие перевозчики привлекают к работе частных лиц, которые не имеют лицензии, медицинского освидетельствования, водительского стажа, оборудования в автомобилях. Поэтому в законопроекте приведен перечень документов, которые необходимо иметь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются таксомоторными пассажирскими перевозками.
Животноводство – опять ударный фронт
Парламентарии утвердили изменения в краевой закон «О развитии сельского хозяйства в Приморском крае» в части поддержки семейных животноводческих ферм.
Изменения предусматривают выделение субсидий из краевого бюджета на техническое переоснащение производства, строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственной деятельности, приобретение племенного скота. Один из самых актуальных видов помощи - предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, а их в крае около 40, и развитие крестьянских фермерских хозяйств.
Те жители края, кто занимается животноводством, смогут рассчитывать на возмещение части затрат по оплате страховой премии по государственному страхованию сельскохозяйственного производства.
О пониженной ставке транспортного налога
В соответствии с поправками краевого закона «О транспортном налоге», право на пониженную ставку сохранится для владельцев отечественных легковых автомашин с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.
Обратите внимание, отечественных машин. Но поскольку понятие «транспортное средство отечественного производства» даже на федеральном уровне весьма размыто, то ЗС ПК приняло считать таковыми все автомобили, паспортными данными которых подтверждается страна изготовления (Российская Федерация, СССР). Таким образом, льготное налогообложение будет распространяться как на старые советские модели, так и на новые иномарки, собираемые на территории России.
Кстати, участники войны, инвалиды 1 и 2 групп освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного автомобиля мощностью не свыше 150 лошадиных сил. По словам Галуста Ахояна, проектом закона предлагается дополнить данный перечень и грузовыми автомобилями мощностью не свыше 150 лошадиных сил в связи с обращениями об этом участников Великой Отечественной войны в ЗС ПК.
Субсидии – северянам, животным – приют
Депутаты одобрили в первом чтении проект закона «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
- Субсидии предназначены работающим гражданам, пенсионеры, которые отработали много лет на севере, имеют право на переселение, но не могут им воспользоваться, так как средств не хватает, - отмечает депутат от Дальнегорска Сергей СЛЕПЧЕНКО.
Депутаты также поддержали приморцев, усыновивших детей-сирот. Документ предусматривает ежегодную денежную выплату гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 250 тысяч рублей в течение 4 лет. При усыновлении ребенка-инвалида данная сумма увеличивается на 100 процентов.
Приморские законодатели предлагают ускорить и процесс принятия федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Приморские депутаты поддержали обращение коллег из Ленинградской области к председателю Государственной Думы РФ Сергею НАРЫШКИНУ.
Ольга ВЛАДИМИРОВА, газета "Золотой Рог".