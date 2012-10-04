Капля дождя позволила рассмотреть профессионализм избирательной комиссии в Приморье

Сам по себе, это чудный штрих к вопросу об уважении к судебной системе страны лиц, облеченных правом создавать равные условия для конституционного права избирать и быть избранным, и характеризующий… как бы так помягче, их недалекость. Они еще и голоса подсчитали. Большинство было «за», при одном «против» и одном воздержавшемся. И тут же и большинство, и те, что «за и против» единогласно решили подать кассационную жалобу. Но удостоверение кандидату вручили.