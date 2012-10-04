Николай Федоров - приморцам: «Помогите мне направить вам деньги»

В то же время министр отметил, что госпрограмма по поддержке сельского хозяйства - единственная федеральная программа, которая идет пока с ежегодным увеличением объемов финансирования. Остальные программы вообще не увеличиваются, а многие сокращаются. Тем не менее, темпы роста производства сельхозпродукции в Приморском крае несколько выше, чем в среднем по России, обратил внимание вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО. Сейчас в крае разрабатывается комплексная программа развития Приморского края. Такой программы в регионе еще не было. «Та, которая работала 2008-2012 годы, не была разработана в разрезе муниципальных образований, она принималась по общим показателям, - сказал вице-губернатор, - такая программа, где мы видим точки роста каждого муниципального образования, каждого села, по сути, принимается впервые».