Представители экономической миссии Австрии поражены переменами в облике Владивостока

Делегацию возглавляют президент Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль и чрезвычайный и полномочный посол Австрии в РФ Маргот Клестиль-Лёффлер, что подтверждает ее высокий официальный уровень. Некоторые из участников делегации ранее бывали во Владивостоке, и сегодня, по словам Кристофа Ляйтля, они поражены переменами в облике города, который динамично движется вперед, перспективен и открыт всем начинаниям.