Представители экономической миссии Австрии поражены переменами в облике Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ZRPRESS. 4 октября глава Владивостока Игорь Пушкарёв провел рабочую встречу с представительной делегацией экономической миссии Австрии, прибывшей в столицу Приморья с деловым визитом.
Во встрече участвовали заместитель главы администрации Владивостока Роман Карманов, начальник управления международных отношений и туризма Владимир Сапрыкин, советник главы Владивостока Владимир Захаров и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.
Делегацию возглавляют президент Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль и чрезвычайный и полномочный посол Австрии в РФ Маргот Клестиль-Лёффлер, что подтверждает ее высокий официальный уровень. Некоторые из участников делегации ранее бывали во Владивостоке, и сегодня, по словам Кристофа Ляйтля, они поражены переменами в облике города, который динамично движется вперед, перспективен и открыт всем начинаниям.
Именно эти качества Владивостока привлекли сюда порядка 30 представителей разных слоев австрийского бизнеса и политики. За два дня пребывания у нас они заключили с коллегами из Приморья уже около ста договоров о сотрудничестве в разных областях экономики.
«Мы позиционируем Владивосток как европейский город на азиатском континенте, - подчеркнул Игорь Пушкарёв. – Поэтому для нас особенно важны взаимовыгодные контакты со странами Европы».
Участники встречи отметили, что Владивосток обязан быть встроенным в общемировые процессы глобализации и стать, как отмечал ранее Владимир Путин, эффективным восточным пунктом экономики общей Европы до западного – Лиссабона.
В ходе встречи участниками австрийской делегации были проведены презентации нескольких проектов гуманитарного, продовольственного и электронного направлений, которые могут быть реализованы на территории Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.