zr.media
ГлавноеВсе новости

Представители экономической миссии Австрии поражены переменами в облике Владивостока

4 октября 2012, 19:40
За два дня пребывания во Владивостоке члены делегации Австрии заключили с коллегами из Приморья уже около ста договоров о сотрудничестве в разных областях экономики.

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ZRPRESS. 4 октября глава Владивостока Игорь Пушкарёв провел рабочую встречу с представительной делегацией экономической миссии Австрии, прибывшей в столицу Приморья с деловым визитом.

Во встрече участвовали заместитель главы администрации Владивостока Роман Карманов, начальник управления международных отношений и туризма Владимир Сапрыкин, советник главы Владивостока Владимир Захаров и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.

Делегацию возглавляют президент Федеральной палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль и чрезвычайный и полномочный посол Австрии в РФ Маргот Клестиль-Лёффлер, что подтверждает ее высокий официальный уровень. Некоторые из участников делегации ранее бывали во Владивостоке, и сегодня, по словам Кристофа Ляйтля, они поражены переменами в облике города, который динамично движется вперед, перспективен и открыт всем начинаниям.

Именно эти качества Владивостока привлекли сюда порядка 30 представителей разных слоев австрийского бизнеса и политики. За два дня пребывания у нас они заключили с коллегами из Приморья уже около ста договоров о сотрудничестве в разных областях экономики.

«Мы позиционируем Владивосток как европейский город на азиатском континенте, - подчеркнул Игорь Пушкарёв. – Поэтому для нас особенно важны взаимовыгодные контакты со странами Европы».

Участники встречи отметили, что Владивосток обязан быть встроенным в общемировые процессы глобализации и стать, как отмечал ранее Владимир Путин, эффективным восточным пунктом экономики общей Европы до западного – Лиссабона.

В ходе встречи участниками австрийской делегации были проведены презентации нескольких проектов гуманитарного, продовольственного и электронного направлений, которые могут быть реализованы на территории Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Новости#Экономика#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56