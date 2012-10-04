Проект бюджета Приморского края принят к рассмотрению

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября, ZRPRESS. Решение об этом принял 4 октября совет Законодательного Собрания Приморского края. Ранее вопрос о соответствии проекта краевого бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов краевому бюджетному законодательству рассмотрел комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
Как сообщил заместитель председателя комитета Руслан Маноконов, проект краевого бюджета был внесен в Законодательное Собрание в установленные сроки - 1 октября. По заключению комитета в целом представленный законопроект, документы и материалы к нему отвечают требованиям статьи 66 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае". Замечания Контрольно-счетной палаты Приморского края касаются расчетов по разделам и подразделам, целевым статьям краевого бюджета, которые были представлены не в полном объеме. Комитет рекомендовал администрации края предоставить все недостающие материалы до 11 октября, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.
Также по решению депутатов, 16 октября пройдет открытое заседание комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам с участие глав муниципальных образований, председателей представительных органов городов и районов Приморья и представителей исполнительной власти, посвященное обсуждению проекта бюджета. "Перед первым чтением у нас будет возможность обсудить те вопросы и замечания, которые высказывают главы администраций городов и районов и выработать согласованный подход к проекту бюджета. Тем более, что мы рассматриваем финансовый документ не только на будущий год, но и на дальнейший период 2014 и 2015 годов", - сказал Руслан Маноконов.