Проект бюджета Приморского края принят к рассмотрению

Также по решению депутатов, 16 октября пройдет открытое заседание комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам с участие глав муниципальных образований, председателей представительных органов городов и районов Приморья и представителей исполнительной власти, посвященное обсуждению проекта бюджета. "Перед первым чтением у нас будет возможность обсудить те вопросы и замечания, которые высказывают главы администраций городов и районов и выработать согласованный подход к проекту бюджета. Тем более, что мы рассматриваем финансовый документ не только на будущий год, но и на дальнейший период 2014 и 2015 годов", - сказал Руслан Маноконов.