Проверить законность пассажирских перевозок в Приморье можно через интернет

Также специалисты отмечают, что водитель легкового такси по требованию пассажира обязан предъявить разрешение, выданное департаментом промышленности и транспорта Приморского края. В салоне такси должна быть размещена информация о водителе с его фотографией и телефонами контролирующих органов, на крыше такси должен быть размещен фонарь оранжевого цвета, а на боковых его поверхностях - нанесена цветографическая схема в виде квадратов в шахматном порядке.