В Приморье открываются новые автобусные маршруты

Как сообщили в департаменте, для удобства приморцев открыты новые маршруты «Дальнегорск-Владивосток-Дальнегорск», «Арсеньев-Владивосток-Арсеньев» без заезда в Уссурийск. Это позволит сократить время поездки на 1,5-2 часа.