Автовокзал Владивостока не защищен от террористов

Прокуратурой Владивостока с привлечением сотрудников Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Ространса по ДФО проведена проверка исполнения ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций» законодательства о транспортной безопасности при эксплуатации автовокзала по ул. Русская, д. 2 «а» в г. Владивостоке.