Автовокзал Владивостока не защищен от террористов

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. Исполнение законодательства о транспортной безопасности при эксплуатации автовокзала во Владивостоке стало предметом прокурорской проверки.
Прокуратурой Владивостока с привлечением сотрудников Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Ространса по ДФО проведена проверка исполнения ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций» законодательства о транспортной безопасности при эксплуатации автовокзала по ул. Русская, д. 2 «а» в г. Владивостоке.
Проверка показала, что содержание указанного объекта осуществляется с нарушением требований законодательства, регламентирующего вопросы безопасности объектов автомобильного транспорта. Содержание территории и здания автовокзала с нарушениями норм антитеррористической защищенности создает условия для совершения на указанном объекте актов незаконного вмешательства.
Принимая во внимание то, что сложившая обстановка влечет существенное нарушение прав граждан на безопасность, по итогам проверки директору ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций» внесено представление об устранении допущенных нарушений закона.
Кроме этого, в отношении лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта, прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.