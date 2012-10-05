Губернатор Приморья отказался от Twitter, создав блог на своем сайте

"Твиттер очень удобен для персональных сообщений и личного общения. Однако особенности инструментария его платформы не позволяют мне использовать Твиттер как содержательную дискуссионную площадку. Ведь не всегда в 140 символах можно отразить суть вопроса или проблемы", - отметил Владимир Миклушевский.