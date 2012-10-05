Губернатор Приморья отказался от Twitter, создав блог на своем сайте

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский отказался от общения в микроблоге Twitter, заменив его на блог, созданный на основе его личного сайта, сообщает администрация региона.
"На официальном сайте Владимира Миклушевского создан "Блог губернатора". Новая коммуникационная площадка призвана заменить персональный блог губернатора в Твиттере", - говорится в сообщении.
Как пояснил глава Приморья, его отказ от общения в микроблоге связан с не очень удобным для него форматом Twitter.
"Твиттер очень удобен для персональных сообщений и личного общения. Однако особенности инструментария его платформы не позволяют мне использовать Твиттер как содержательную дискуссионную площадку. Ведь не всегда в 140 символах можно отразить суть вопроса или проблемы", - отметил Владимир Миклушевский.
В связи с этим губернатор принял решение о создании другой площадки для интернет-общения.
"Мной принято решение о формировании на базе сайта www.miklushevskiy.ru коммуникационной площадки, доступной одновременно для всех желающих и без каких-либо свойственных Твиттеру технических ограничений", - отмечается в релизе.
В "Блоге губернатора" Владимир Миклушевский собирается публиковать свои мысли, предложения и вопросы для обсуждения, пишет РИА Новости.
"Каждый желающий в доступном всем формате сможет высказать свою позицию, оставить комментарий не только на мое сообщение, но и на позицию или высказывание любого посетителя блога. Это позволит получать целостное представление по тому или иному вопросу", - подчеркнул губернатор.