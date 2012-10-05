Прокуратура заставила администрацию Владивостока принять жилой дом в муниципальную собственность

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. Прокуратурой города Владивостока установлено, что администрация города, несмотря на выраженную в письменном виде готовность принять из федеральной собственности в муниципальную здание-общежитие по ул. Ялтинская, 3А в г. Владивостоке, никаких мер к осуществлению указанных действий не предпринимала.