В 2012 году Владивосток значительно прибавил работы картографам

В 2012 году Владивосток стал одним из немногочисленных российских городов, где каждый квартал появлялись серьезные изменения в картах автомобильных навигаторов. Большинство нововведений произошли перед саммитом АТЭС. Как сообщили специалисты группы компаний «Навигатор» (представительство Garmin в Приморье), каждые три месяца компания выпускает обновленные карты, поэтому чтобы в сентябрьском релизе пользователи могли увидеть все объекты, сотрудники представительства использовали «стратегию угадывания».