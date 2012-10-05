В России придумали «ОСАГО для бедных»

Как подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александр Панкратов электронный документооборот необходимо развивать и позволяющие это делать законодательные поправки должны заработать в декабре этого года. «Компании и рынок готовы к развитию электронных услуг. Когда соответствующий закон примут, то качество страховых продуктов резко вырастет. Гражданин, в случае необходимости сможет заполнить по Интернету бумаги, отправить их в страховую компанию и сразу же получить ответ. Это, прежде всего, огромная экономия времени, так как не надо будет никуда бегать», – заявил Gudok.Ru представитель страхового сообщества.