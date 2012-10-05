Во Владивостоке автобусное сообщение «о. Русский – материк» налажено

– У нас во Владивостоке очень сложно смоделировать пассажиропоток так, чтобы все сразу было ритмично и отлажено. В первый день учебы не хватало автобусов, ходили они нерегулярно, к тому же ребята не знали своего расписания и ехали кто как. Университет моментально отреагировал на возникающие сложности и оперативно решил этот вопрос. В среду студенты еще жаловались, этот вопрос мониторится – поэтому в четверг уже все было налажено. Автобус подъезжает каждые 10-15 минут и уезжает достаточно полным, но не переполненным, – подытожил Валерий Иванович.