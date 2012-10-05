Во Владивостоке автобусное сообщение «о. Русский – материк» налажено

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. Студенты ДВФУ вполне довольны тем, как оптимизировано расписание движения транспорта на остров Русский.
Наладить сложную систему доставки более чем 2000 первокурсников с островного кампуса ДВФУ на материк (и обратно) структурам университета удалось в первые же дни учебы. Если 2 октября с тем, как добраться на учебу, у студентов возникали сложности (автобусы были распределены не совсем точно, да и не все учащиеся знали свое расписание), то уже 3 октября ситуация значительно улучшилась. На третий день учебы, 4 октября, проблемы с тем, как доехать на материк и на остров, не возникало вовсе.
Расписание движения университетских автобусов по маршрутам «Кампус – Покровский парк» и «Кампус – Фуникулер» было оптимизировано с учетом пассажиропотоков в пиковые часы нагрузки. Так, теперь в часы пик учебных дней курсирует по 20 дополнительных автобусов к первой смене и 12 дополнительных автобусов ко второй смене.
Ежедневно ведется мониторинг движения автобусов и пассажиропотока, что позволит перевозчику в кратчайший срок сформировать расписание движения транспорта, максимально удобное для учебы и отдыха. Расписание движения автобусов размещено на сайте ДВФУ и оперативно обновляется при корректировке графика, сообщает пресс-служба ДВФУ.
– С острова до фуникулера мы доезжаем в пределах 25-35 минут и везде успеваем. Лично я езжу к паре, которая начинается в 8:30. Выезжаю на одном из первых автобусов и приезжаю на фуникулер даже с запасом – к 8 часам утра, поэтому вполне доволен расписанием, – рассказал первокурсник Инженерной школы ДВФУ Александр Химиченко.
– Дорога у нас занимает примерно полчаса – это не очень много. Маршрут автобуса тоже меня устраивает – ждем автобус около Покровского парка или на фуникулере. Сегодня с собой с материка мы везем продукты – в кампусе на острове Русском нет китайской кухни, а к еде в столовой привыкнуть пока не можем, – поделилась студентка Школы региональных и международных исследований ДВФУ Чжау Чун Чун из Китая.
Ситуацию с расписанием движения автобусов и его оптимизацией прокомментировал заместитель директора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов:
– У нас во Владивостоке очень сложно смоделировать пассажиропоток так, чтобы все сразу было ритмично и отлажено. В первый день учебы не хватало автобусов, ходили они нерегулярно, к тому же ребята не знали своего расписания и ехали кто как. Университет моментально отреагировал на возникающие сложности и оперативно решил этот вопрос. В среду студенты еще жаловались, этот вопрос мониторится – поэтому в четверг уже все было налажено. Автобус подъезжает каждые 10-15 минут и уезжает достаточно полным, но не переполненным, – подытожил Валерий Иванович.