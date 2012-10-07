zr.media
ГлавноеВсе новости

Автокресла Romer позаботятся о маленьких пассажирах

8 октября 2012, 04:34
Если вы отправляетесь в поездку и с вами в автомобиле находится маленький пассажир, вам наверняка придется заглянуть в магазин, где продаются специальные детские кресла.

Автокресла Romer - немецкое качество

Если вы отправляетесь в поездку и с вами в автомобиле находится маленький пассажир, вам наверняка придется заглянуть в магазин, где продаются специальные детские кресла, ведь безопасность ребенка и удобство его размещения в салоне машины - самое главное.

Детские автокресла Romer - прекрасный способ обеспечить вашему ребенку комфорт и безопасность во время поездки. Сами же вы обретете долгожданное спокойствие и получите возможность сосредоточиться на дороге.

Но прежде чем отправиться в магазин, необходимо выяснить, какой вид автокресла Romer подойдет вашему малышу. При этом следует исходить из его возраста, а также учитывать вес. Именно эти факторы считаются основополагающими при выделении групп, на которые подразделяются детские автокресла.

Если вашему малышу от 0 до 1 года (до 12 кг), вам подойдет модель, например, Romer Baby-Safe Sleeper. Основное отличие этой модели - это абсолютно горизонтальное положение спинки, которое идеально подходит для недоношенных детей. Ребенок закрепляется в автокресле при помощи трехточечного ремня безопасности, само кресло перевозится боком по ходу движения, занимая два задних пассажирских места. Эти детские автокресла сконструированы так, что, находясь в них, малыш пребывает именно в том комфортном для него положении, в каком он находился в утробе матери.

Для детей от года до 4 лет (9-18 кг) также у Romer найдутся свои модели, подходящие индивидуально именно вашему ребенку.

Для детей от 3 до 12 лет можно подобрать кресло из моделей Romer Kid plus, Romer KidFix Isofix, Romer KidFix SICT, Romer Kid plus SICT. Причем последняя модель снабжена дополнительной системой боковой защиты SICT – система боковых подушек безопасности. Автокресло имеет высокий уровень комфорта, благодаря мягким боковинам и встраиваемому подголовнику.

Современные автолюбители, которые часто берут с собой в поездки детей, давно пришли к выводу, что детские автокресла - одно из важнейших условий успешного путешествия. Но чтобы обеспечить своему малышу безопасность и комфорт в поездке, автокресло необходимо правильно подобрать.

Мария Кузовлева.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56