Автокресла Romer позаботятся о маленьких пассажирах

Автокресла Romer - немецкое качество
Если вы отправляетесь в поездку и с вами в автомобиле находится маленький пассажир, вам наверняка придется заглянуть в магазин, где продаются специальные детские кресла, ведь безопасность ребенка и удобство его размещения в салоне машины - самое главное.
Детские автокресла Romer - прекрасный способ обеспечить вашему ребенку комфорт и безопасность во время поездки. Сами же вы обретете долгожданное спокойствие и получите возможность сосредоточиться на дороге.
Но прежде чем отправиться в магазин, необходимо выяснить, какой вид автокресла Romer подойдет вашему малышу. При этом следует исходить из его возраста, а также учитывать вес. Именно эти факторы считаются основополагающими при выделении групп, на которые подразделяются детские автокресла.
Если вашему малышу от 0 до 1 года (до 12 кг), вам подойдет модель, например, Romer Baby-Safe Sleeper. Основное отличие этой модели - это абсолютно горизонтальное положение спинки, которое идеально подходит для недоношенных детей. Ребенок закрепляется в автокресле при помощи трехточечного ремня безопасности, само кресло перевозится боком по ходу движения, занимая два задних пассажирских места. Эти детские автокресла сконструированы так, что, находясь в них, малыш пребывает именно в том комфортном для него положении, в каком он находился в утробе матери.
Для детей от года до 4 лет (9-18 кг) также у Romer найдутся свои модели, подходящие индивидуально именно вашему ребенку.
Для детей от 3 до 12 лет можно подобрать кресло из моделей Romer Kid plus, Romer KidFix Isofix, Romer KidFix SICT, Romer Kid plus SICT. Причем последняя модель снабжена дополнительной системой боковой защиты SICT – система боковых подушек безопасности. Автокресло имеет высокий уровень комфорта, благодаря мягким боковинам и встраиваемому подголовнику.
Современные автолюбители, которые часто берут с собой в поездки детей, давно пришли к выводу, что детские автокресла - одно из важнейших условий успешного путешествия. Но чтобы обеспечить своему малышу безопасность и комфорт в поездке, автокресло необходимо правильно подобрать.
Мария Кузовлева.