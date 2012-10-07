Автокресла Romer позаботятся о маленьких пассажирах

Если вашему малышу от 0 до 1 года (до 12 кг), вам подойдет модель, например, Romer Baby-Safe Sleeper. Основное отличие этой модели - это абсолютно горизонтальное положение спинки, которое идеально подходит для недоношенных детей. Ребенок закрепляется в автокресле при помощи трехточечного ремня безопасности, само кресло перевозится боком по ходу движения, занимая два задних пассажирских места. Эти детские автокресла сконструированы так, что, находясь в них, малыш пребывает именно в том комфортном для него положении, в каком он находился в утробе матери.