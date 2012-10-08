Аэропорт Хабаровск (Новый) увеличил пассажиропоток на 18,6%

По итогам деятельности за сентябрь текущего года пассажиропоток составил 181 829 пассажиров, что на 16% превышает показатели прошлого года. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 155 325 человек (рост 16,5%), на международных воздушных линиях пассажиропоток составил 26 504 человека (рост 13,7%). Объем обработанного груза составил 2 719,1тонн, что на 27,7 % выше показателей прошлого года. За месяц было выполнено 2 022 взлетно-посадочные операции, что на 16,7% превышает показатели прошлого года.