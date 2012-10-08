Владимир Миклушевский решил узнать, кто мешает приморцам вести бизнес

«Прошедший саммит АТЭС открыл для Приморского края новые возможности. Мы смогли показать Приморье как территорию, которая умеет принимать гостей и является точкой притяжения. Как территорию, открытую для бизнеса, заинтересованную в приходе инвестиций. Но все это состоится только в одном случае: если кроме качественных инвестиционных проектов, которые мы презентовали на саммите, мы сможем создать в Приморье благоприятную атмосферу для их практической реализации. Почему мне очень важно услышать ваше мнение? Потому что именно вы, представители бизнеса, на практике сталкиваетесь с разными административными барьерами и неудобствами при открытии и ведении своего дела в Приморском крае», - пишет глава региона в своем блоге.