Во Владивостоке прошла акция для маленьких пассажиров

Заместитель начальника управления ГБДД по Приморскому краю, подполковник полиции Юрий Колесников сообщил: «Основная цель мероприятия показать не тем людям, которые уже приобрели специальные детские устройства, что они им необходимы, арассказать тем участникам, которые еще не побеспокоились о безопасности своих детей при перевозке. Самое главное, чтобы родители понимали, опасность подстерегает каждую секунду, и нужно позаботиться о мерах предосторожности».