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Жители Приморского края могут узнать о своем избирательном участке в справочной 09

8 октября 2012, 12:20
Для удобства избирателей Приморский филиал ОАО «Ростелеком» разместил в справочной службе информацию о всех избирательных участках края.
Сюжет
Выборы

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. В Приморском крае 14 октября, в единый день голосования, пройдут выборы депутатов в представительные органы власти в различных муниципальных образованиях. Для удобства избирателей Приморский филиал ОАО «Ростелеком» разместил в справочной службе информацию о всех избирательных участках края.

Теперь любой житель Приморского края в удобное время может узнать, где находится его избирательный участок, позвонив по телефонам справочных служб: 09 и 009. Кроме адреса, также можно получить номер телефона избирательного участка и информацию о его режиме работы.

Информация об избирательных участках размещена в базе справочной службы в рамках сотрудничества между Приморским филиалом ОАО «Ростелеком» и Краевой избирательной комиссией и обновляется по мере необходимости, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" - Приморский филиал.

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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