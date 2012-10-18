Активисты «ВСЕ ДОМА» подключились к проекту «РосЖКХ»

С 18 по 19 октября 2012 года в Екатеринбурге пройдет Всероссийское совещание на тему «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан». Организаторами форума выступают государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Свердловской области и НП «ЖКХ Развитие».
Среди вопросов, которые будут широко обсуждаться на форуме – тема привлечения молодежи к процессу реформирования ЖКХ и обучения молодых специалистов отрасли. На совещании также планируется торжественное подписание трехсторонних соглашений между Федеральным агентством по делам молодежи, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ и руководством Свердловской области, а также ряда других регионов о реализации программы «Вовлечение молодежи в реформирование ЖКХ». Этот проект направлен на привлечение молодых людей к решению назревших проблем в коммунальной сфере, повышение компетентности молодых специалистов отрасли и подготовку квалифицированных кадров. В рамках соглашения планируется проводить образовательные мероприятия, оказывать информационную поддержку молодежных проектов, распространять справочные, методические, информационные материалы, тематические брошюры и т.д.
Современная молодежь заняла активную позицию - число молодых людей, заинтересованных в реформировании ЖКХ и общественном контроле в этой сфере, увеличивается с каждым днем.
В частности, участники Межрегиональной общественной организации содействия реформированию ЖКХ «ВСЕ ДОМА» совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ реализуют проект с говорящим названием «Молодежный общественный контроль», направленный на проверку эффективности использования денежных средств Фонда, выделенных на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводят разъяснительную работу с жителями, участвуют в решении конкретных жилищно-коммунальных проблем граждан. Участники «ВСЕ ДОМА» также активно включились в работу экспертного проекта «РосЖКХ», созданного на площадке сайта НП «ЖКХ Развитие». На этот ресурс поступает большое количество обращений от граждан из различных регионов России. Это вопросы по алгоритму действия в решении жилищно-коммунальных проблем, конкретные жалобы на недобросовестно выполненный капитальный ремонт, завышенные сметы, предоставление управляющими компаниями некачественных коммунальных услуг и т.д.
Эксперты НП «ЖКХ Развитие» изучают каждую жалобу, и совместно с представителями Межрегиональной общественной организации содействия реформированию ЖКХ «ВСЕ ДОМА» стараются оказать содействие в решении жилищно-коммунальных проблем всем обратившимся на «РосЖКХ» гражданам в кратчайшие сроки.
Так, например, 29 сентября на проект «РосЖКХ» обратилась жительница села Новоурусовка Красноярского района Астраханской области Татьяна Дьяченко. Улицу Школьная, на которой она проживает, полностью перекопали для прокладки водопровода, и в течение длительного времени проезд по указанной улице был невозможен. Прокладка водопровода затянулась на несколько недель, но даже после завершения работ яму так и не закопали. Как отметила в жалобе Татьяна Дьяченко, обращение в ответственные за проведение работ структуры не дало никаких результатов, а глава сельсовета сообщил, что из-за отсутствия техники закопать яму невозможно.
После того, как жительница села Новоурусовка обратилась за помощью на «РосЖКХ», сотрудники НП «ЖКХ Развитие» совместно с представителями регионального отделения «ВСЕ ДОМА» обратились в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области и главе Красноярского района с вопросом о возможности оперативного решения проблемы.
Благодаря активной работе экспертного проекта «РосЖКХ» работы по устранению ямы были оперативно проведены. Татьяна Дьяченко выразила благодарность за оказанную помощь.
- Выстраиваемая нами система общественного контроля, особенно в сети Интернет, станет эффективным механизмом мониторинга и решения проблем, возникающих в сфере ЖКХ в регионах нашей страны. Это принципиально важно в том числе для реализации закона о капремонте многоквартирных домов, который должен быть принят в этом году. Через наш «РосЖКХ» мы сможем оперативно реагировать на проблемы и решать каждую из них, - подчеркнул исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис. - Ну и самое главное – «РосЖКХ» стал фактически просветительским ресуром. Решая конкретные проекты и проблемы, показывая результат решения, мы поясняем, как нужно действовать и почему.