Активисты «ВСЕ ДОМА» подключились к проекту «РосЖКХ»

- Выстраиваемая нами система общественного контроля, особенно в сети Интернет, станет эффективным механизмом мониторинга и решения проблем, возникающих в сфере ЖКХ в регионах нашей страны. Это принципиально важно в том числе для реализации закона о капремонте многоквартирных домов, который должен быть принят в этом году. Через наш «РосЖКХ» мы сможем оперативно реагировать на проблемы и решать каждую из них, - подчеркнул исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис. - Ну и самое главное – «РосЖКХ» стал фактически просветительским ресуром. Решая конкретные проекты и проблемы, показывая результат решения, мы поясняем, как нужно действовать и почему.