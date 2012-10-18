Банк «Камчатка» довели до преднамеренного банкротства

В ходе судебного заседания было установлено, что на 9 августа 2012 года стоимость активов банка «Камчатка» составляла 193 млн 525 тыс. рублей, тогда как стоимость его обязательств - 375 млн 490 тыс. рублей, что свидетельствует о невозможности исполнения «Камчаткой» обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Временной администрацией банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы.