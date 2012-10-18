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Банк «Камчатка» довели до преднамеренного банкротства

18 октября 2012, 17:39
Временной администрацией банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы.
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Банки

ЦБ РФ с 8 октября прекратил деятельность временной администрации по управлению банком «Камчатка» в связи с решением Арбитражного суда Камчатского края о признании кредитной организации банкротом.

Суд 19 сентября ввел конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Заявление о признании банка «Камчатка» банкротом в суд подал ЦБ РФ.

В ходе судебного заседания было установлено, что на 9 августа 2012 года стоимость активов банка «Камчатка» составляла 193 млн 525 тыс. рублей, тогда как стоимость его обязательств - 375 млн 490 тыс. рублей, что свидетельствует о невозможности исполнения «Камчаткой» обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Временной администрацией банка были выявлены признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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