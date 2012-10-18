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Cпециально созданная комиссия ОАО «МАВ» проверила готовность аэропорта Владивосток к зиме

18 октября 2012, 15:15
Мощности деайсера достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Владивостока зимой вне зависимости от метеоусловий.

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Мощности деайсера достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Владивостока зимой вне зависимости от метеоусловий.

В аэропорту Владивостока завершена комплексная подготовка служб к работе в осенне-зимний период (ОЗП). В ней были задействованы все ключевые подразделения производственного комплекса.

Для подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду был составлен общий план, в котором было предусмотрено проведение мероприятий каждой службой аэропорта. С персоналом основных служб, занятых в производственном процессе проведен необходимый инструктаж об особенностях работы в зимний период, комиссией приняты зачеты. Службами аэропорта проведено сезонное обслуживание транспорта и средств механизации, проверено состояние и эксплуатационная готовность всей аэродромной спецтехники. Заготовлено необходимое количество реагентов для обработки искусственных покрытий аэродрома.

Особое внимание при подготовке к осенне-зимнему периоду было уделено проверке техники, предотвращающей обледенение воздушных судов. С этой целью аэропорт Владивостока имеет в наличии и эксплуатирует деайсер (машину для противообледенительной обработки воздушных судов). Благодаря широкому диапазону распыления химической жидкости, за 6-9 минут борт воздушного судна подготавливается к вылету. Этого времени достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу аэропорта Владивостока предстоящей зимой вне зависимости от метеоусловий.

- Подготовка всех авиационных предприятий к ОЗП находится на контроле со стороны всех ведомств, включая руководство страны, Росавиации, Ространснадзора, - комментирует начальник инспекции по безопасности полетов Александр Абеленцев. - Нашим предприятием проведена своевременная и качественная подготовка к этому периоду.

Сроки и качество всех видов подготовки к ОЗП контролировала специально созданная комиссия ОАО «МАВ». В ходе проверки было установлено, что подготовка персонала служб обеспечения полетов, объектов аэродромного комплекса, технических средств обеспечения полетов, спецтехники, зданий и сооружений выполнена в установленные сроки и соответствует предъявляемым к ним требованиям. ОАО «МАВ» готов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2012-2013 годов, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье: ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2011 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 457 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. В период с 2009 по 2012 год в рамках подготовки Владивостока к приему саммита АТЭС в аэропорту проведена масштабная реконструкция. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).

#Новости#Владивосток#Бизнес
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